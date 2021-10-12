«Президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен начали заседание 23-го саммита Украина — ЕС, который проходит в Киеве», — говорится в сообщении.
Утром вторника Зеленский встретил руководителей институтов Евросоюза, они пообщались перед началом мероприятия.
В рамках саммита планируется подписание ряда соглашений между Украиной и Евросоюзом.
В преддверии саммита Верховная Рада приняла заявление, в котором подтвердила курс Киева на полноправное членство страны в ЕС, а также призвала Европейский парламент к признанию такой перспективы.
Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд отметила, что Украине необходимо еще как минимум 20 лет работы для готовности к членству в Европейском Союзе.