В Киеве стартовал двадцать третий саммит Украина-ЕС. В рамках мероприятия планируется подписание ряда двусторонних соглашений. Об этом во вторник, 12 октября сообщила пресс-служба Офиса президента Украины

«Президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен начали заседание 23-го саммита Украина — ЕС, который проходит в Киеве», — говорится в сообщении.

Утром вторника Зеленский встретил руководителей институтов Евросоюза, они пообщались перед началом мероприятия.

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В преддверии саммита Верховная Рада приняла заявление, в котором подтвердила курс Киева на полноправное членство страны в ЕС, а также призвала Европейский парламент к признанию такой перспективы.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд отметила, что Украине необходимо еще как минимум 20 лет работы для готовности к членству в Европейском Союзе.