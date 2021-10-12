По мнению Лисицы, с прибывших из РФ деятелей культуры просто нужно брать отступные, которые строго будут отчисляться на украинскую армию. Примерно так же, уверен продюсер, стоит поступать и со своими.
«В отношении украинских артистов, которые ездят в РФ — это довольно сложная ситуация, потому что их не так много уже туда едет. И все же, если они таки ездят, то нужно тоже сделать какой-то налог, который четко будет понимать артист, что если он поехал в РФ и заработал там тысячу долларов то, например, 300-500 долларов он отдает украинской армии. А запреты, мне кажется, ни к чему хорошему не приведут», — сказал Лисица.
В сентябре украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк создал петицию, в которой потребовал от руководства страны на законодательном уровне запретить артистам из РФ выступать на Украине. По закону, если петиция набрала 25 тысяч голосов, президент Владимир Зеленский обязан ее рассмотреть. В ночь на понедельник, 11 октября, предложение украинского шоумена набрало необходимое для этого количество голосов, однако пока глава государства на это никак не отреагировал.