Украинский продюсер Вадим Лисица отреагировал на требование своего коллеги ведущего Игоря Кондратюка, предложившего запретить гастроли артистов из РФ на Украине. Продюсер уверен, что мера эта излишняя, а действовать нужно другими способами. Такое заявление он сделал 11 октября в эфире канала «Украина 24»

«В отношении украинских артистов, которые ездят в РФ — это довольно сложная ситуация, потому что их не так много уже туда едет. И все же, если они таки ездят, то нужно тоже сделать какой-то налог, который четко будет понимать артист, что если он поехал в РФ и заработал там тысячу долларов то, например, 300-500 долларов он отдает украинской армии. А запреты, мне кажется, ни к чему хорошему не приведут», — сказал Лисица.

В сентябре украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк создал петицию, в которой потребовал от руководства страны на законодательном уровне запретить артистам из РФ выступать на Украине. По закону, если петиция набрала 25 тысяч голосов, президент Владимир Зеленский обязан ее рассмотреть. В ночь на понедельник, 11 октября, предложение украинского шоумена набрало необходимое для этого количество голосов, однако пока глава государства на это никак не отреагировал.