В минувшее воскресенье больше 44 тысяч украинцев вызвали бригаду скорой помощи. Об этом 11 октября сообщило министерство здравоохранения страны

Украинец «пошутил» про коронавирус, когда к нему не приехала скорая © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, шквал вызовов в первую очередь связан с новой волной COVID-19.

Он напомнил, что основаниями для вызова скорой является: боль в грудной клетке, одышка в состоянии покоя или любые признаки дыхательной недостаточности, сатурация менее 92%, нарушение сознания, другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии. В то же время высокая температура тела (более 38°) не является сама по себе основанием для выезда бригады экстренной медицинской помощи или госпитализации.

Ситуация с коронавирусом на Украине ухудшается. За минувшие сутки заболели почти 12 тысяч граждан. С 23 сентября вся территория Украины находится в «желтой» зоне карантина. Только Харьковская область официально стала «оранжевой» и 11 октября Одесская область ввела дополнительные ограничения (планирует это сделать и Львов).