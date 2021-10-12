В крови умершего нашли метадон, который, отметил Комаровский, выпускают фармацевтические заводы и продают аптеки. Препарат относится к группе анальгетиков и применяется для лечения наркозависимых. Само по себе вещество, пояснил медик, не может вызвать смерть, а вот в сочетании с другими лекарствами или спиртосодержащими жидкостями может иметь ряд побочных эффектов.
«Говорить о том, что метадон плюс алкоголь — 100% смерть — не правильно. Светлый, нормальный парень, никогда в наркомании не замеченный, не пил бы крепкий алкоголь в прикуску с метадоном — это очевидно. Я абсолютно уверен в том, что те, кто подсыпали ему это — если ему действительно подсыпали, не ставили цель его убить. Напугать, показать его валяющегося в грязи, дискредитировать, вывезти куда-то и там поучить — это я допускаю», — сделал вывод Комаровский.
Депутат Верховной Рады Украины Антон Поляков скончался в ночь на 8 октября. Его в бессознательном состоянии случайно обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение правил дорожного движения.
В последствии 33-летний парламентарий скончался. Вскрытие показало острую ишемию, а токсикологическая экспертиза — метадон и алкоголь. Следствие по делу продолжается.