Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский высказался о смерти депутата Верховной Рады Антона Полякова, заявив, что, по всей вероятности, убивать его не хотели. Такое заявление медик сделал 11 октября в эфире телеканала «Украина 24»

Арестович рассказал об анекдотической ситуации на Украине © Facebook, Constantine Romanchuk

«Говорить о том, что метадон плюс алкоголь — 100% смерть — не правильно. Светлый, нормальный парень, никогда в наркомании не замеченный, не пил бы крепкий алкоголь в прикуску с метадоном — это очевидно. Я абсолютно уверен в том, что те, кто подсыпали ему это — если ему действительно подсыпали, не ставили цель его убить. Напугать, показать его валяющегося в грязи, дискредитировать, вывезти куда-то и там поучить — это я допускаю», — сделал вывод Комаровский.

Депутат Верховной Рады Украины Антон Поляков скончался в ночь на 8 октября. Его в бессознательном состоянии случайно обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение правил дорожного движения.

В последствии 33-летний парламентарий скончался. Вскрытие показало острую ишемию, а токсикологическая экспертиза — метадон и алкоголь. Следствие по делу продолжается.