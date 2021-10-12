Вступивший в должность президент Эстонии Алар Карис 11 октября рассказал о русских детях, сталкивающихся в стране с языковым неравенством, передает РИА Новости

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«Это узкое место, которое может повлиять на дальнейшее будущее русскоязычных детей в Эстонии, их конкурентоспособность на рынке труда, уверенность в том, что они являются равноправной частью нашего общества», — заявил он.

Ранее Карис заявлял, что отказ от преподавания на русском языке в школах Эстонии невозможен. Глава государства также критиковал идею сделать бесплатным лишь эстоноязычное высшее образование. По его словам, такие действия будут «немного попахивать дискриминацией». Он подчеркивал, что язык все еще остается весомым фактором раскола в обществе.

Почти 30% жителей Эстонии считают русский язык своим родным. Русскоязычное население проживает практически во всех регионах Эстонии, однако наиболее высока их концентрация на северо-востоке страны и на юго-востоке Таллина. На данный момент в Эстонии работают 74 русские школы, где можно получить образование частично на русском языке. Число предметов, преподаваемых в таких школах на русском языке, не превышает 60%.