Голосеевский районный суд Киева назначил ночной домашний арест главе правления государственного «Укрэксимбанка» Евгению Мецгеру после нападения на журналистов в его кабинете. Об этом 11 октября сообщило издание «Интерфакс-Украина»

Нападение на журналистов в «Укрэксимбанке»: кум подруги Зеленского создал проблем властям Украины © Facebook, Евгений Мецгер Владимир Пикалов, рассказала пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

Мецгеру и Пикалову инкриминируется препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и незаконное лишение свободы.

Кроме того, суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства третьему подозреваемому, который отвечает за безопасность «Укрэксимбанка». Ему вменяют совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений.

На прошлой неделе на журналистов программы «Схемы», известной своими антикоррупционными расследованиями, напали во время интервью с Мецгером. Главе госбанка не понравился один из вопросов, и он приказал охране отобрать камеры. Охранники скрутили оператора, отобрали камеры и вернули их после того, как запись разговора была удалена. Однако журналистам удалось восстановить ее. Из опубликованного видео следует, что на журналистов напали после вопроса, связанного с Донецкой народной республикой (ДНР).

Посольство США выразило обеспокоенность нападением на журналистов.