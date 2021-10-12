Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский 11 октября поочередно провели переговоры с лидером Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель

Путин попросил Меркель повлиять на Киев для мирного урегулирования в Донбассе © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк сообщается на сайте Кремля.

В частности, президент России «дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих "нормандских" саммитах, в том числе в Париже 9 декабря 2019 года».

Участники беседы также отметили важность реализации минских договоренностей «как безальтернативной основы регулирования» и отметили, что заинтересованы в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в «нормандском формате».

«С учетом складывающегося непростого положения дел в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины, лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии «нормандской четверки», — говорится в материале.

Главы МИД «будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своем уровне». Кроме того, стороны продолжат «изучать предпосылки к возможной организации, в случае необходимости, и «нормандского» саммита.

Зеленский также провел переговоры с Макроном и Меркель. В ходе видеоконференции они обсудили «дальнейшие шаги с целью мирного урегулирования в Донбассе, а также подготовку к проведению очередного саммита «нормандской четверки», сообщила пресс-служба президента Украины.

«Участники встречи отметили важность соблюдения сторонами обязательств, взятых на себя в Париже в декабре 2019 года, и согласились с необходимостью детального обсуждения состояния их выполнения во время следующего саммита "нормандской четверки"», — говорится в материале.

Прошлый саммит в «нормандском формате» прошел 9 декабря 2019 года в Париже. Тогда участники договорились принять «формулу Штайнмайера» — механизм постепенного выполнения минских соглашений. Новые переговоры были запланированы на 2020 год в Берлине, но их отменили в связи с пандемией коронавируса.

В январе в Берлине встретились советники лидеров стран «нормандской четверки». Россию представлял замглавы администрации президента Дмитрий Козак. Он сообщил, что по итогам шестичасовых переговоров сторонам не удалось достичь соглашений ни по одному пункту повестки.

В начале октября Россия направила Украине проект из 12 предложений, о которых стороны могли бы договориться на возможной встрече Зеленского и Путина. В него, в частности, вошли такие вопросы, как возвращение послов, отмена санкций и снятие взаимных торгово-экономических ограничений. Позже пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров подчеркнул, что Зеленский будет готов обсудить предложенную повестку, только когда из отношений двух стран исчезнут вопросы об «оккупации Россией части украинской территории» или «удержания граждан Украины в заложниках».

Киев обвиняет Москву в оккупации Крыма. Полуостров вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Российские власти неоднократно подчеркивали, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.