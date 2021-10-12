Арестович рассказал о жертве Зеленского ради избрания на второй срок
Арестович рассказал о жертве Зеленского ради избрания на второй срок
© Алексей Арестович/Фейсбук
По его словам, украинская оппозиция обвиняет президента и его команду в том, что Киев сдает украинские интересы в пользу России. В то же время в Москве винят Зеленского в том, что переговоры не продвигаются, и говорят об отсутствии результатов.

На днях зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своей статье заявил, что во главе Украины сегодня стоят «невежественные и необязательные люди», которые «постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре». В работе отмечается, что Киев полностью зависит от «подачек» из Евросоюза и США, а украинскими спецслужбами руководят «американские патроны».

 