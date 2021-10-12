Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович 11 октября в эфире телеканала «Наш» рассказал, что с первого дня после избрания Владимира Зеленского в стране воцарилась ситуация, которую можно охарактеризовать как «интересный анекдот»

Арестович рассказал о жертве Зеленского ради избрания на второй срок © Алексей Арестович/Фейсбук

На днях зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своей статье заявил, что во главе Украины сегодня стоят «невежественные и необязательные люди», которые «постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре». В работе отмечается, что Киев полностью зависит от «подачек» из Евросоюза и США, а украинскими спецслужбами руководят «американские патроны».