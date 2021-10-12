Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович 11 октября в эфире телеканала «Наш» прокомментировал возможность избрания Владимира Зеленского на второй срок

Арестович посоветовал Зеленскому взять пример с Путина © Алексей Арестович/Фейсбук

Он подчеркнул, что в данном случае речь идет даже не об обещаниях, а об изменении страны.

«Если ты до конца одного срока не выполнил то, что задумал, то необходимо пожертвовать своим имиджем человека, который выполняет свои обещания, и пойти выполнить другие», — отметил Арестович.

На днях политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру подчеркнул, что с каждым годом социально-экономические проблемы на Украине не то что откладываются, а просто замораживаются. По Донбассу, по тарифным вопросам, по вопросу ГТС. По его мнению, главный способ сохранения власти для Зеленского — это проведение досрочных выборов. Другое дело — решится ли он на этот шаг.