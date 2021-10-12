Шуфрич напомнил, что ООН, ОБСЕ, Freedom House, «Репортеры без границ» и многие другие организации отмечают, что на Украине существует реальная угроза свободе слова, однако власти Украины игнорируют все эти сигналы.
«Да потому что власти все равно. Власть имущие не понимают значимости этих оценок, и, боюсь, и не успеют понять», — подчеркнул политик.
Он отметил, что оценки международных институтов напрямую связаны с финансовой поддержкой Украины.
Поэтому, по мнению Шуфрича, политика удушения свободы слова властями Украины прямо отразится на благосостоянии граждан страны.
Полностью его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.