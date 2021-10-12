Нынешний киевский режим не понимает последствий своих действий, уничтожающих свободу слова в стране, сказал депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич в интервью изданию Украина.ру

Шуфрич напомнил, что ООН, ОБСЕ, Freedom House, «Репортеры без границ» и многие другие организации отмечают, что на Украине существует реальная угроза свободе слова, однако власти Украины игнорируют все эти сигналы.

«Да потому что власти все равно. Власть имущие не понимают значимости этих оценок, и, боюсь, и не успеют понять», — подчеркнул политик.

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Поэтому, по мнению Шуфрича, политика удушения свободы слова властями Украины прямо отразится на благосостоянии граждан страны.

Полностью его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.