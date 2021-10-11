В санкционный список Евросоюза по российскому Крыму добавили восемь человек, в том числе главу УФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю Леонида Михайлюка, соответствующие нормативные акты опубликованы 11 октября в «Официальном журнале ЕС»

«Совет ЕС считает, что восемь физических лиц должны быть добавлены в список физических и юридических лиц, на которые распространяются ограничительные меры», — говорится в сообщении.

Шикарный Крым: смотровые площадки полуострова с потрясающими видами © commons.wikimedia.org, Mevo (Павел Можаев)

В перечень помимо Михайлюка добавлены руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев, а крымские судьи Виктор Можелянский, Галина Редько, Михаил Белоусов, Андрей Долгополов, следователь Магомед Магомедов и прокурор Евгений Колпиков.

Теперь в крымском черном списке 185 граждан РФ и организаций, которым запрещен въезд на территорию ЕС. Также их активы в Евросоюзе, если таковые будут обнаружены, должны быть заморожены.

Крым стал российским регионом после референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос Крыма закрыт окончательно. Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. В этом ее активно поддерживают ЕС и США.

При СССР Крым изначально входил в состав Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Однако 26 апреля 1954 года по решению главы советского государства Никиты Хрущева Крым был передан Украине. Мнение жителей Крыма Хрущев не спрашивал.