«Совет ЕС считает, что восемь физических лиц должны быть добавлены в список физических и юридических лиц, на которые распространяются ограничительные меры», — говорится в сообщении.
В санкционный список добавлены судьи, прокуроры и сотрудники спецслужб, ответственные за соблюдение российского законодательства в Крыму.
В перечень помимо Михайлюка добавлены руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев, а крымские судьи Виктор Можелянский, Галина Редько, Михаил Белоусов, Андрей Долгополов, следователь Магомед Магомедов и прокурор Евгений Колпиков.
Теперь в крымском черном списке 185 граждан РФ и организаций, которым запрещен въезд на территорию ЕС. Также их активы в Евросоюзе, если таковые будут обнаружены, должны быть заморожены.
Крым стал российским регионом после референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос Крыма закрыт окончательно. Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. В этом ее активно поддерживают ЕС и США.
При СССР Крым изначально входил в состав Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Однако 26 апреля 1954 года по решению главы советского государства Никиты Хрущева Крым был передан Украине. Мнение жителей Крыма Хрущев не спрашивал.