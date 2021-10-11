Британский таблоид The Sun показал полнейшее непонимание базовых принципов разработки вакцин своим сообщением о том, что Россия якобы украла формулу вакцины AstraZeneca и использовала ее при разработке Sputnik V, заявили в Российском Фонде прямых инвестиций (РФПИ)

11 октября британская газета The Sun обвинила Россию в краже формулы вакцины от коронавируса у разработчиков AstraZeneca. Издание ссылается на секретные данные, полученные правительством Великобритании от американских спецслужб.

«Британские таблоиды снова продвигают старую фейковую новость об «украденной» технологии. Sputnik V базируется на платформе аденовируса человека, разработанной семь лет назад, очень отличающейся от вакцины AstraZeneca, основанной на аденовирусе шимпанзе», — говорится в сообщении в аккаунте Sputnik V в Twitter.

По мнению пресс-службы РФПИ, история, созданная таблоидом The Sun, продвигается противниками успеха одной из самых эффективных и безопасных вакцин против COVID-19 в мире.

«Мы считаем такие атаки крайне неэтичными, поскольку они подрывают глобальные усилия по вакцинации», — отметили в РФПИ.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что «газета The Sun — очень известная, глубоко не научная газета».

Академик Геннадий Онищенко высказал мнение, что сотрудникам The Sun следует пройти психологическую экспертизу.