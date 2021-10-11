«Зеленский поблагодарил ФРГ и Францию за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также активное участие в переговорах в «нормандском формате», выразив надежду на такую же активное участие и в будущем», — отметили в Офисе Зеленского.
Также сообщается, что обсуждались дальнейшие шаги по мирному урегулированию в Донбассе, а также подготовка к проведению очередного саммита «нормандской четверки».
«Стороны отметили, что ожидают от этого саммита конструктива и достижения договоренностей по согласованным последовательных шагов, которые смогут обеспечить установление устойчивого мира в Донбассе», — сообщает пресс-служба Зеленского.
По ее версии, лидеры трех государств обсудили предложения относительно договоренностей, которые могли бы быть рассмотрены на саммите в нормандском формате.
Участники встречи отметили важность соблюдения сторонами обязательств, взятых на себя в Париже в декабре 2019 года, и согласились с необходимостью детального обсуждения состояния их выполнения во время следующего саммита «Нормандской четверки», говорится в сообщении.
Также ОП утверждает, что Меркель и Макрон пообещали поставить вышеуказанные вопросы во время своего предстоящего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.