Президент Украины Владимир Зеленский провел видеоконференцию с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Об этом говорится в сообщении на сайте главы украинского государства

«Зеленский поблагодарил ФРГ и Францию за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также активное участие в переговорах в «нормандском формате», выразив надежду на такую ​​же активное участие и в будущем», — отметили в Офисе Зеленского.

Также сообщается, что обсуждались дальнейшие шаги по мирному урегулированию в Донбассе, а также подготовка к проведению очередного саммита «нормандской четверки».

«Стороны отметили, что ожидают от этого саммита конструктива и достижения договоренностей по согласованным последовательных шагов, которые смогут обеспечить установление устойчивого мира в Донбассе», — сообщает пресс-служба Зеленского.

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Участники встречи отметили важность соблюдения сторонами обязательств, взятых на себя в Париже в декабре 2019 года, и согласились с необходимостью детального обсуждения состояния их выполнения во время следующего саммита «Нормандской четверки», говорится в сообщении.

Также ОП утверждает, что Меркель и Макрон пообещали поставить вышеуказанные вопросы во время своего предстоящего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.