В Ужгороде Закарпатской области Украины набирает обороты громкий скандал, связанный с организацией школьного питания. Если качество продуктов в меню вызывало нарекания родителей уже давно, то новый способ подачи блюд привел украинцев в шок. Соответствующее видео на днях появилось в Facebook-сообществе «Ужгород Кримінальний»

Усатый кекс и грязный хлеб: украинцев травят жуткой выпечкой © CC0, Pixabay

«Ежедневное меню школьной столовой — это еда, от одного взгляда на которую становится противно, не говоря уже об ее качестве, полезности, вкусовых и полезных качествах. Самые дешевые продукты, нарушение норм питания, минимум мяса и других необходимых детскому организму — это все ежедневные реалии, с которым сталкиваются ученики Ужгородской СОШ №6», — говорится в материале.

Последней каплей для родителей стал инцидент, когда школьников накормили блинами, которые им выдали завернутыми в файлы для документов. Местные жители после этого решили написать жалобы в правоохранительные органы, так как такая «упаковка» может навредить здоровью, особенно при соприкосновении с горячей пищей.

Небывалый общественный резонанс заставил отреагировать на вопиющую ситуацию Ужгородский горсовет, который пообещал провести проверку и поставил данный вопрос на контроль. Всяческое содействие посулили родителям и в местной прокуратуре, однако там подчеркнули, что проводить проверки в школах — прерогатива профильных ведомств.

Плачевное состояние сферы общественного питания и пищевой промышленности — большая проблема современной Украины. В новостях и соцсетях регулярно публикуют фото и видео, подтверждающие такое положение вещей. Украинцы то и дело находят в пище посторонние предметы, плесень, живность и прочее. Так, в Днепропетровской области женщина купила ромовую бабу с использованным лейкопластырем внутри. А житель Одессы купил в одном из местных магазинов пачку попкорна и внутри обнаружил кусок шпагата.