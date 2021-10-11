Нацполиция Украины обнаружила рекордную площадь незаконных посевов наркосодержащих растений и назвала операцию по ее ликвидации «Мак-2021». Об этом 11 октября сообщается на сайте полиции

Отмечается, что в ходе операции полицейские уничтожили почти 174 тысячи растений мака и более 11 миллионов кустов конопли в нескольких областях.

«Да, в результате проведения операции "Мак" начато 2729 уголовных производств по признакам преступления, предусмотренного статьей 310 Уголовного кодекса Украины, это — незаконный посев или выращивание снотворного мака или конопли. В 1022 уголовных производствах правонарушителям уже сообщено о подозрении», — отметил заместитель начальника Департамента борьбы с наркопреступностью Дмитрий Кононенко.

По его словам, за время отработки правоохранители обнаружили «крупнейшие за всю историю проведения операции 432 га незаконных посевов».

Глава МВД России Владимир Колокольцев выразил обеспокоенность растущей «наркотизацией Украины», чьи порты используются для транзита опиатов из Афганистана, а «на ее территории в больших объемах изготавливаются синтетические наркотики». Позицию министра изложила официальный представитель ведомства Ирина Волк в комментарии РИА Новости 11 октября. Колокольцев, по словам Волк, предложил украинским коллегам создать межгосударственный реестр ресурсов, распространяющих запрещенную информацию о наркотиках, в целях их блокировки уполномоченными органами стран содружества. В России подобный реестр существует с 2012 года.