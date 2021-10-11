Украинские школьники активно продвигают в Tik-Tok новый флешмоб. В сети множатся видео, на которых подростки исполняют в разных местах песню, посвященную кумиру местных националистов Степану Бандере

Песня «Батько наш Бандера» — один из любимых хитов украинских правых. В композиции рассказывается о тяжелораненом «повстанце», который «терпит тяжелые муки, без левой ноги, без правой руки», к нему приходит мать и сокрушается над изувеченным сыном. Во втором и последующих куплетах прославляются бои украинцев против «москалей», которые в тех боях «теряли лапти». В конце песни мать хоронит своего сына-бандеровца и на его могиле пишет «слава Украине, всем героям слава».

«Батько наш Бандера, Украина — мать, мы за Украину будем воевать», — распевают на коротких видео в TikTok украинские подростки.

Некоторые ролики носят явно шутливый характер. Например, когда школьник на перемене идет в туалет и встречает других учеников, которые в порыве патриотических чувств начинают запевать там эту песню, а автор ролика не может из-за них посетить уборную.

Степан Бандера — лидер Организации украинских националистов, причастен к многочисленным преступлениям против евреев, поляков и русских в годы Второй мировой войны.