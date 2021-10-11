Высший антикоррупционный суд в Киеве 11 октября провел заседание по определению меры пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова. Его согласились отпустить под залог в 30 миллионов гривен (почти 82 млн рублей), передает Telegram-канал PavlovskyNews

Мэр Одессы Труханов обвинил в своем преследовании «остатки команды афериста Саакашвили» © Facebook, Геннадий Труханов / Facebook, Геннадий Труханов / Перейти в фотобанк говорится в посте.

По личным делам Труханова за пределы Украины не выпустят до завершения судебного производства.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила избрать Труханову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 120 млн грн (326 млн рублей). Сам подсудимый называл эту сумму астрономической и подчеркнул, что таких денег у него нет.

По информации правоохранителей, суть преступной схемы, в которой участвовал Труханов, заключалась в передаче городской земли в обход конкурса, что нанесло ущерб городу в размере более 600 млн гривен (около 1,8 млрд рублей). Затем территория застраивалась высотками, а сделка легализовывалась городским советом.