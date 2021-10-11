«По словам градоначальника, он будет искать такую сумму, однако надеется, что его апелляция на судебное решение будет удовлетворена. Также он сообщил, что по работе сможет выезжать заграницу, но с разрешения следователя», — говорится в посте.
По личным делам Труханова за пределы Украины не выпустят до завершения судебного производства.
Специализированная антикоррупционная прокуратура просила избрать Труханову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 120 млн грн (326 млн рублей). Сам подсудимый называл эту сумму астрономической и подчеркнул, что таких денег у него нет.
По информации правоохранителей, суть преступной схемы, в которой участвовал Труханов, заключалась в передаче городской земли в обход конкурса, что нанесло ущерб городу в размере более 600 млн гривен (около 1,8 млрд рублей). Затем территория застраивалась высотками, а сделка легализовывалась городским советом.