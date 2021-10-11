Полиция задержала мужчину, который угрожал расправой депутату Верховной Рады от «Слуги народа» Василию Вирастюку. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook

Отмечается, что в понедельник в полицию Киева поступила информация о том, что неназванному депутату Рады поступил телефонный звонок с угрозами. Личность нарушителя установлена. С ним проводятся необходимые следственные действия. Подсыпали в напитки: эксперт считает, что депутат Рады Поляков был отравлен © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что нарушитель находится в городе Николаев. Поэтому эту информацию столичные правоохранители передали коллегам из Николаева, которые доставили его для дачи объяснений в отдел полиции», — говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался уроженец Николаева 2002 года рождения. Сейчас полицейские выясняют мотивы и обстоятельства его поступка. Заведено дело по статье «угроза убийством». Решается вопрос о сообщение мужчине подозрения. Ему грозит ограничение свободы до двух лет.

В полиции, как это происходит обычно, не сообщают имен, однако агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источники в полиции, сообщила, что речь идет о Вирастюке.