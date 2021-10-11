«Видео, опубликованное на официальном Telegram-канале нардепа Ильи Кивы, в котором он на фоне государственных флагов Украины приветствует Путина с днем рождения, может трактоваться исключительно как государственная измена», — говорится в заявлении партии.
Также Палатный подал заявление в Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора с просьбой завести дело по статье о государственной измене.
На прошлой неделе, 7 октября Кива поздравил Владимира Путина с днем рождения в своем Telegram-канале. Он назвал российского лидера человеком, который пишет «новую историю славянского мира и единства».
Кроме того Палатный назвал поступок депутата неприемлемым и призвал Раду забрать у парламентария мандат за нанесение «ущерба суверенитету Украины».