Глава исполкома партии УДАР Артур Палатный подал официальные заявления в Службу безопасности Украины на депутата Верховной Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илью Киву, посчитав поздравительное видеообращение президенту России Владимиру Путину угрозой национальным интересам страны. Об этом 11 октября сообщает официальный сайт УДАРа

«Видео, опубликованное на официальном Telegram-канале нардепа Ильи Кивы, в котором он на фоне государственных флагов Украины приветствует Путина с днем рождения, может трактоваться исключительно как государственная измена», — говорится в заявлении партии.

«Пишет новую историю славянского единства»: Кива поздравил Путина © Кива/Telegram

На прошлой неделе, 7 октября Кива поздравил Владимира Путина с днем рождения в своем Telegram-канале. Он назвал российского лидера человеком, который пишет «новую историю славянского мира и единства».

Кроме того Палатный назвал поступок депутата неприемлемым и призвал Раду забрать у парламентария мандат за нанесение «ущерба суверенитету Украины».