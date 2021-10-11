«Я вижу ее красивой, подтянутой, молодой, счастливой. Я не скучаю, а радуюсь за нее», — сказал поп-король.
Пугачева и Киркоров состояли в браке с 1994 по 2005 годы, она была для него первой и единственной супругой, он для нее — четвертым и очередным: позже артистка вышла замуж за юмориста Максима Галкина. В новом союзе у артистки родились двойняшки Лиза и Гарри, выношенные суррогатной матерью.
У Киркорова тоже двое детей, причем появившихся на свет тем же способом, что и у примадонны. Однако певец больше не был женат и имя биологической матери дочери Аллы-Виктории и сына Мартина-Кристина он тщательно скрывает.