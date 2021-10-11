Певец Филипп Киркоров, ранее состоявший в браке с коллегой по сцене Аллой Пугачевой, рассказал журналистам, какие сейчас испытывает чувства к экс-супруге. Об этом он на днях заявил в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ

«Я вижу ее красивой, подтянутой, молодой, счастливой. Я не скучаю, а радуюсь за нее», — сказал поп-король.

Детское или обычное ведро: 89-летний отец Киркорова раскрыл секрет мужского долголетия © РИА Новости, Алексей Майшев / Перейти в фотобанк Максима Галкина. В новом союзе у артистки родились двойняшки Лиза и Гарри, выношенные суррогатной матерью.

У Киркорова тоже двое детей, причем появившихся на свет тем же способом, что и у примадонны. Однако певец больше не был женат и имя биологической матери дочери Аллы-Виктории и сына Мартина-Кристина он тщательно скрывает.