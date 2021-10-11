Известно, что сначала фермеры хотели развести свою продукцию по детским садам и школам, однако оказалось, что для этого нужно официальное участие в тендерах, тогда было принято решение просто раздать ягоды «с колес» в одном из спальных районов города.
Люди активно начали расхватывать арбузы, между некоторыми даже завязались споры: одни утверждали, что нужно отблагодарить фермеров хотя бы символическими суммами, другие отвечали, что это лишнее, раз раздают бесплатно. Были и такие, кто возмущался, что повезло на вкусные подарки только одному району.
Причина такой щедрости — в крайне низких ценах на бахчевые, к концу сезона стоимость одного килограмма ягоды упала ниже одной гривны, и большинству фермеров стало просто невыгодно торговать.
В итоге в Херсонской области работники сельского хозяйства попросту утилизировали свой урожай прямо в полях, разбивая арбузы об землю, превращая их в дополнительное удобрение для будущих посадок.