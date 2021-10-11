В городе Днепре украинские фермеры бесплатно раздали целую фуру арбузов, потому что продать урожай они уже не успевали, а выбрасывать не захотели. Видео с места события 10 октября выложили на YouTube местные жители

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Люди активно начали расхватывать арбузы, между некоторыми даже завязались споры: одни утверждали, что нужно отблагодарить фермеров хотя бы символическими суммами, другие отвечали, что это лишнее, раз раздают бесплатно. Были и такие, кто возмущался, что повезло на вкусные подарки только одному району.

Причина такой щедрости — в крайне низких ценах на бахчевые, к концу сезона стоимость одного килограмма ягоды упала ниже одной гривны, и большинству фермеров стало просто невыгодно торговать.