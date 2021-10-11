«Вакцина у нас есть. Способности системы здравоохранения тоже есть. Но российская пропаганда, которая разгоняет фейки на территории нашей страны, не позволяет нам двигаться такими темпами, как другие европейские государства. У нас гибридная война, и нам приходится воевать на всех фронтах. Но, я думаю, что мы справимся», — сказал Ляшко.
По его словам, всего украинцы сделали более 13 миллионов прививок. Из них 7,5 миллионов человек получили одну дозу и 6 миллионов полностью вакцинировались. Как минимум одной дозой вакцинировалось около 20% взрослого населения страны.
Ранее сообщалось, что в минздраве планируют вакцинировать 70% взрослого населения до конца текущего года.
За сутки 10 октября на Украине зафиксировали 8 832 случая заболевания коронавирусом и 207 летальных случаев. Госпитализировали 2 672 человека. Выздоровели 2 053 человека.