Низкие темпы вакцинации населения Украины против коронавируса связаны с дезинформацией, которую якобы распространяет Россия, и которой доверяют украинцы. Такое мнение 11 октября выразил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко интервью «Голосу Америки»*

Под страхом любовницы: на Украине призвали к вакцинации © pixabay

По его словам, всего украинцы сделали более 13 миллионов прививок. Из них 7,5 миллионов человек получили одну дозу и 6 миллионов полностью вакцинировались. Как минимум одной дозой вакцинировалось около 20% взрослого населения страны.

Ранее сообщалось, что в минздраве планируют вакцинировать 70% взрослого населения до конца текущего года.

За сутки 10 октября на Украине зафиксировали 8 832 случая заболевания коронавирусом и 207 летальных случаев. Госпитализировали 2 672 человека. Выздоровели 2 053 человека.