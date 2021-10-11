Вдова скончавшегося депутата Верховной Рады Антона Полякова Галина прогнала любовницу покойного мужа и депутата Анну Скороход, которая пришла на прощание с бывшим коллегой. Об этом 11 октября сообщает в Telegram PavlovskyNews

Поляков и Скороход в 2019 году избрались в парламент от «Слуги народа», однако вскоре они были исключены из одноименной фракции за несогласие с политикой партии власти. Позднее оба депутата вошли в группу «За будущее». После смерти Полякова стало известно, что он состоял в близких отношениях со Скороход, несмотря на то, что оба они состоят в официальном браке.

Отмечается, что пока журналисты общались с депутатами на улице, попрощаться с Поляковым пришла Скороход.

«Когда её увидела вдова Полякова, то спросила, как она посмела прийти. После этого вдова вышла на улицу. Цветы, которые положила на гроб Скороход, убрала мама Полякова», — говорится в сообщении.

Был третий: Шарий обнародовал новые данные о смерти Полякова © Facebook, Партія Шарія Тарас Батенко.

Ночью 8 октября Поляков скончался. Его в бессознательном состоянии случайно обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение правил дорожного движения. Вскрытие показало острую имешию, а токсикологическая экспертиза — наличие в крови следов метадона и алкоголя.