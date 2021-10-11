«За такие вещи нужно отвечать, наказание в виде отстранения на пять заседание Верховной Рады, это точно недостаточно», — заявил Разумков.
При этом бывший спикер, а теперь депутат парламента Разумков призвал всех оставаться людьми.
Ночью 8 октября депутат Рады, член группы «За будущее» Антон Поляков, который ранее входил во фракцию «Слуга народа», скончался. Его в бессознательном состоянии случайно обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение правил дорожного движения. Скорая помощь не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем. Вскрытие показало острую имешию, а токсикологическая экспертиза — наличие в организме депутата метадона и алкоголя.
СМИ обнародовали скриншот из внутренней переписки фракции в чате, в котором Третьякова выразила мнение, что смерть Полякова — это все лишь «минус один враг».