Наказания в виде пяти дней отстранения от участия в парламентских слушаниях депутата от «Слуги народа» Галины Третьяковой за то, что она обрадовалась смерти бывшего коллеги Антона Полякова и назвала его врагом, недостаточно. Такое заявление 11 октября сделал экс-спикер Дмитрий Разумков, передает Telegram-канал «Политика Страны»

Правоохранители скрыли видео, доказывающее вероятность убийства Полякова - Шарий © apostrophe.ua

При этом бывший спикер, а теперь депутат парламента Разумков призвал всех оставаться людьми.

Ночью 8 октября депутат Рады, член группы «За будущее» Антон Поляков, который ранее входил во фракцию «Слуга народа», скончался. Его в бессознательном состоянии случайно обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение правил дорожного движения. Скорая помощь не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем. Вскрытие показало острую имешию, а токсикологическая экспертиза — наличие в организме депутата метадона и алкоголя.

СМИ обнародовали скриншот из внутренней переписки фракции в чате, в котором Третьякова выразила мнение, что смерть Полякова — это все лишь «минус один враг».