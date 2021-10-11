Ранее стало известно, что за несколько часов до смерти Поляков выпивал в ресторане с помощником своей коллеги, депутата Анны Скороход, Русланом Джамбулатовым. По версии Шария, в тот вечер с ними вместе был еще один человек.
«Видео о том, как сидел [в ресторане] Антон, Руслан и неизвестный человек кавказкой национальности с бородой есть у правоохранителей. Ибо правоохранители моментально этим озаботились и изъяли не просто видео, а серверы, как в ресторане, так и в близлежащих местах, где могли быть камеры», — заявил он.
Шарий отметил, что этот некий третий человек связан с одним из «столбов», поддерживающих партию «Слуга народа».
Ранее журналист заявил, что Поляков и Джамбулатов регулярно посещали ресторан турецкой кухни Noir и немного выпивали. В последний вечер за четыре часа Поляков как обычно выпил 200, а позже 100 граммов виски «под хорошую закуску».
В этом, по его словам, не было ничего необычного. При этом он обратил внимание на то, что за день до своей смерти Поляков появился в том же месте, но с другим человеком, и сидел вдали от камер за другим столиком.
Ночью 8 октября Поляков скончался. Его в бессознательном состоянии случайно обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение правил дорожного движения. Скорая помощь не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем. Вскрытие показало острую имешию, а токсикологическая экспертиза — метадон и алкоголь.