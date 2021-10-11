Украинским правоохранителям известен человек, который напрямую может быть связан со смертью депутата Верховной Рады, члена группы «За будущее» Антона Полякова, но информацию они тщательно скрыли. Об этом 11 октября блогер Анатолий Шарий рассказал в комментарии на своем YouTube-канале

Ранее стало известно, что за несколько часов до смерти Поляков выпивал в ресторане с помощником своей коллеги, депутата Анны Скороход, Русланом Джамбулатовым. По версии Шария, в тот вечер с ними вместе был еще один человек. Видно по зрачкам: Москаль заявил, что Поляков был убит © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк

«Видео о том, как сидел [в ресторане] Антон, Руслан и неизвестный человек кавказкой национальности с бородой есть у правоохранителей. Ибо правоохранители моментально этим озаботились и изъяли не просто видео, а серверы, как в ресторане, так и в близлежащих местах, где могли быть камеры», — заявил он.

Шарий отметил, что этот некий третий человек связан с одним из «столбов», поддерживающих партию «Слуга народа».

Ранее журналист заявил, что Поляков и Джамбулатов регулярно посещали ресторан турецкой кухни Noir и немного выпивали. В последний вечер за четыре часа Поляков как обычно выпил 200, а позже 100 граммов виски «под хорошую закуску».

В этом, по его словам, не было ничего необычного. При этом он обратил внимание на то, что за день до своей смерти Поляков появился в том же месте, но с другим человеком, и сидел вдали от камер за другим столиком.

Ночью 8 октября Поляков скончался. Его в бессознательном состоянии случайно обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение правил дорожного движения. Скорая помощь не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем. Вскрытие показало острую имешию, а токсикологическая экспертиза — метадон и алкоголь.