«Я с Антоном Поляковым проработал более двух лет… Нельзя собой подменять правоохранительные органы и экспертизы, но у меня много вопросов, которые возникают. То поведение, которое наблюдал лично я за Поляковым не похоже на тот характер смерти, про который сейчас говорят», — заявил Разумков.
Также экс-спикер, который ранее так же, как и Поляков относился к команде президента, партии «Слуга народа» заявил, что несмотря ни на что, они с Поляковым «нормально общались».
Ночью 8 октября Поляков скончался. Его в бессознательном состоянии случайно обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение правил дорожного движения. Скорая помощь не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем. Вскрытие показало острую имешию, а токсикологическая экспертиза — метадон и алкоголь.
Политики, эксперты и журналисты на Украине сходятся во мнении, что депутата отравили, поскольку он никогда не имел проблем с сердцем и не был замечен в употреблении наркотических средств.