Уволенный с должности спикера Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что поведение депутата парламента Антона Полякова было непохожим на тот характер смерти, о котором говорят. Его видео комментарий 11 октября обнародовал Telegram-канал «Политика Страны»

«Я с Антоном Поляковым проработал более двух лет… Нельзя собой подменять правоохранительные органы и экспертизы, но у меня много вопросов, которые возникают. То поведение, которое наблюдал лично я за Поляковым не похоже на тот характер смерти, про который сейчас говорят», — заявил Разумков.

Также экс-спикер, который ранее так же, как и Поляков относился к команде президента, партии «Слуга народа» заявил, что несмотря ни на что, они с Поляковым «нормально общались».

Был третий: Шарий обнародовал новые данные о смерти Полякова © Facebook, Партія Шарія

Политики, эксперты и журналисты на Украине сходятся во мнении, что депутата отравили, поскольку он никогда не имел проблем с сердцем и не был замечен в употреблении наркотических средств.