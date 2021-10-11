Блогер Анатолий Шарий заявил, что правоохранители скрыли одну очень важную деталь в расследовании дела о кончине депутата Верховной Рады, члена группы «За будущее» Антона Полякова. Об этом 11 октября он рассказал в комментарии на своем YouTube-канале

Ранее стало известно, что Поляков за несколько часов до смерти посещал ресторан в компании помощника своей коллеги, депутата Анны Скороход, Русланом Джамбулатовым.

Подсыпали в напитки: эксперт считает, что депутат Рады Поляков был отравлен © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

В этом, по его словам, не было ничего необычного. При этом он обратил внимание на то, что за день до своей смерти Поляков появился в том же месте, но с другим человеком, и сидел вдали от камер за другим столиком.

«Нужно обратить внимание на то, что было необычного. После нескольких часов, после того как Антон и Руслан сидели и общались, к ним присоединился третий человек. До этого Антон Поляков был в этом ресторане в среду. И они вдвоем с Русланом так же, как всегда сидели. Обычно они садились за определенный столик, который находится вдали от камер… Однако в тот вечер они сидели за столиком, который отлично был виден на камерах наблюдения», — заявил Шарий.

По мнению блогера, в своем понимании, что Поляков «не просто мальчик с улицы» на Украине объединились не объединяемые силы. Депутат обладал некой информацией, которая мешала президентской команде, и регулярно эту информацию сообщал.

Ночью 8 октября Поляков скончался. Его в бессознательном состоянии случайно обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение правил дорожного движения. Скорая помощь не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем. Вскрытие показало острую имешию, а токсикологическая экспертиза — метадон и алкоголь.

Ранее бывший замглавы МВД Украины, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль заявил, что Поляков не выглядел как человек, употребляющий наркотики и предположил, что депутата могли отравить.