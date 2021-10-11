«Мы уже несколько вариантов нашли. Вопрос в том, как ускорить процесс: купить дом уже готовый и сделать там ремонт или землю и новый дом строить», — заявил Зеленский.
При этом ведущая Катя Осадчая спросила украинского лидера по поводу невыполненного обещания последнего обойтись без проживания в резиденции. В ответ Зеленский объяснил, что без госдачи ему бы пришлось покупать дом охране.
При этом он отметил, что по ощущениям жить на госдаче, это как жить в гостинице, несмотря на наличие личной мебели, и некоторых изменений.
Одним из обещаний во время предвыборной кампании Зеленского была четкая позиция о том, что он дает себе пять лет, то есть один срок, чтобы изменить положение в стране. Однако спустя некоторое время Зеленский перестал утверждать, что одного срока ему хватит. На вопрос о том, собирается ли он идти в президенты на следующих выборах, Зеленский отвечает неоднозначно.