Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему решил переехать жить на государственную дачу, и где присмотрел новое место, куда отправится после президентства. Об этом 10 октября он заявил в интервью программ «Светская жизнь»

Встреча с Путиным поставит Зеленского «на шпагат» - Климкин © РИА Новости, Михаил Палинчак / Перейти в фотобанк

При этом ведущая Катя Осадчая спросила украинского лидера по поводу невыполненного обещания последнего обойтись без проживания в резиденции. В ответ Зеленский объяснил, что без госдачи ему бы пришлось покупать дом охране.

При этом он отметил, что по ощущениям жить на госдаче, это как жить в гостинице, несмотря на наличие личной мебели, и некоторых изменений.

Одним из обещаний во время предвыборной кампании Зеленского была четкая позиция о том, что он дает себе пять лет, то есть один срок, чтобы изменить положение в стране. Однако спустя некоторое время Зеленский перестал утверждать, что одного срока ему хватит. На вопрос о том, собирается ли он идти в президенты на следующих выборах, Зеленский отвечает неоднозначно.