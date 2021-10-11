Украинский продюсер, певец и экс-участник дуэта «Потап и Настя» Алексей Потапенко (Потап) анонсировал возвращение этого коллектива в обновленном составе. Об этом он рассказал на днях в эфире программы «Зірковий шлях» на канале «Украина»

«Будут петь "Потап и Настя", только не джуниоры, а старшее поколение», — заявил он, уточнив, что новыми участниками коллектива станут его отец Андрей Потапенко и его теща — мать певицы Насти Каменских — Лидия Каменских.

По словам Потапа, его отец играет на многих музыкальных инструментах и пишет песни, поэтому было принято создать новую версию группы, к которой позже «еще кого-то приобщат».

Дуэт «Потап и Настя» существовал с 2006 года. В конце 2017-го музыканты объявили о прекращении деятельности группы, а в 2019-м Потап и Каменских поженились.

В настоящее время певица строит сольную карьеру, а Потапенко работает продюсером у нескольких украинских коллективов.

Лидия Каменских — экс-солистка Национального академического народного хора имени Григория Веревки, а Андрей Потапенко — бывший военный.