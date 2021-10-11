Неизвестный позвонил депутату Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Василию Вирастюку и пригрозил ему физической расправой. Об этом сообщила его супруга, передает 11 октября Telegram-канал Klymenko Time

Сергей Шабовта: Нападение на Шефира — это тревожный симптом для Украины © Facebook, Сергей Шабовта говорится в материале.

В начале месяца в Киеве обстреляли автомобиль председателя Государственной архивной службы. Пострадал его водитель. В сентябре в Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю другого государственного деятеля — первого помощника президента Украины, его друга Сергея Шефира. В результате ранение в ногу получил также водитель. Сам Шефир не пострадал.

В ночь на 8 октября в Киеве в возрасте 33 лет скончался депутат Рады, оппозиционер Антон Поляков. В его крови был найден алкоголь и метадон. По одной из версий, его могли отравить.