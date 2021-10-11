«Сейчас решается вопрос открытия уголовного дела по ст. 129 Уголовного кодекса Украины (угроза убийством). Сам Вирастюк не связывает эти угрозы со своей политической деятельностью», — говорится в материале.
В начале месяца в Киеве обстреляли автомобиль председателя Государственной архивной службы. Пострадал его водитель. В сентябре в Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю другого государственного деятеля — первого помощника президента Украины, его друга Сергея Шефира. В результате ранение в ногу получил также водитель. Сам Шефир не пострадал.
В ночь на 8 октября в Киеве в возрасте 33 лет скончался депутат Рады, оппозиционер Антон Поляков. В его крови был найден алкоголь и метадон. По одной из версий, его могли отравить.