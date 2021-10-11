Кончина депутата Верховной Рады, члена группы «За будущее» Антона Полякова может быть связана с его политической деятельностью, о чем свидетельствуют обстоятельства смерти и особенности приема метадона. Об этом 10 октября заявил политический эксперт Геннадий Дубов в эфире телеканала «Украина 24»

В частности, эксперт обратил внимание на то, что найденный в крови Поляковва метадон является синтетическим наркотиком, который используется, в том числе, для лечения наркоманов. Эксперт пояснил, что метадон выпускается промышленным способом, и его намного труднее достать.

К тому же, по его словам, метадон не принято употреблять в тех кругах, где принимают наркотические вещества.

«Это скорее о людях из подворотни. А народный депутат — это очень странно. Я не исключаю, что могли таблетку куда-то подкинуть, в еду или напитки, и случилось то, что случилось… Хотя, с другой стороны, все равно непонятно. То, что он делал резкие заявления — так куча депутатов делает еще более резкие. Все, слава Богу, живы-здоровы. А то, что Поляков говорил о конвертах с деньгами — так об этом только ленивый не говорит», — сказал эксперт.

Дубов пояснил, что первое, что приходит в голову, когда речь идет о смерти депутата, что это может быть связано с его политической деятельностью. Полиция рассказала о последнем человеке, с кем виделся депутат Поляков © apostrophe.ua

Ранее экс-замминистра внутренних дел Украины Геннадий Москаль выразил уверенность, что Полякова отравили метадоном, поскольку его моторика и поведение свидетельствуют о том, что ранее он не употреблял наркотики.

Ночью 8 октября Поляков скончался. Его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, остановили за нарушение правил дорожного движения. Скорая помощь не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем. Вскрытие показало острую имешию, а токсикологическая экспертиза — метадон и алкоголь.