В Москве открыт памятник Эдуарду Лимонову

Лимонов умер 17 марта прошлого года в возрасте 77 лет от онкологического заболевания, однако изображающая его авторская скульптура Михаила Баскакова была создана еще при жизни писателя.
Композиция изображает Лимонова в последние годы его жизни — сосредоточенно идущим в атаку, сжимая в руках металлическую арматуру.
Проект реализован на пожертвования соратников и друзей Эдуарда Лимонова, среди которых организаторы отметили личный вклад писателя Сергея Шаргунова, главного редактора ИА Regnum Модеста Колерова, рэпера Хаски, военкора Семена Пегова, издателя Арама Габриэлянова и других жертвователей.