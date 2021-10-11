В Москве открыт памятник Эдуарду Лимонову

В воскресенье, 10 сентября, на Троекуровском кладбище в Москве был открыт памятник писателю, поэту, общественному деятелю и одному из самых известных харьковчан - Эдуарду Лимонову (Савенко)

Запретить или нет: Зеленский решит судьбу российских артистов © pixabay Михаила Баскакова была создана еще при жизни писателя. Композиция изображает Лимонова в последние годы его жизни — сосредоточенно идущим в атаку, сжимая в руках металлическую арматуру.

Проект реализован на пожертвования соратников и друзей Эдуарда Лимонова, среди которых организаторы отметили личный вклад писателя Сергея Шаргунова, главного редактора ИА Regnum Модеста Колерова, рэпера Хаски, военкора Семена Пегова, издателя Арама Габриэлянова и других жертвователей.