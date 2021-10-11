Президент Украины Владимир Зеленский 10 октября дал интервью ведущей Кате Осадчей в эфире программы «Светская жизнь», где в том числе признался, что какое-то время продолжал работать в «Квартале 95»

«Ваша коллега и подруга Елена Кравец как-то рассказала, что вы не выходили со всех редакционных чатов "Квартала-95". Следили за всем, что происходит и едва ли не согласовывали каждый номер. До сих пор отслеживаете то, что происходит в "Квартале"?» — спросила главу государства ведущая.

Запретить или нет: Зеленский решит судьбу российских артистов © pixabay

«С самого начала они у меня спрашивали, как я думаю. Да, я что-то отвечал. Сейчас, к сожалению, не всегда могу позволить себе посмотреть "Квартал" — нет времени. Но когда я смотрю, то всегда им пишу, что понравилось, а что — нет. Все!» — ответил Зеленский.

Новые «проекты» он придумывает и сейчас: по словам президента, идея проводить выездные заседания партии «Слуга народа» в Трускавце принадлежит ему. Последнее такое мероприятие, прошедшее на днях, частично было похоже на капустник, где в том числе смеялись и раздавали шуточные награды. Например, в номинации «турбо жим-жим» победил депутат Николай Тищенко.