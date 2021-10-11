«За годы службы я приобрел способность видеть по поведению человека, его зрачкам, моторике мелких движений, употребляет ли он наркотики… Поверьте мне, он не употреблял наркотики… Что такое метадон физически — таблетки. Их можно измельчить и засыпать в алкоголь — они в нем растворятся. Поэтому версию с тем, что молодому парню 33 лет кто-то подсыпал метадон в алкоголь, я считаю наиболее вероятной», — объяснил Москаль.
Политик напомнил, что метадон является аналогом морфина. Морфин производится из опиатов мака, а метадон делается синтетически и применяется в лечебных целях. По его версии, если бы Антон Поляков был самоубийцей, он бы его принял, запив спиртным, поскольку при выписке рецепта врачи сразу предупреждают пациентов об опасности одновременного приема алкоголя и метадона.
Ночью 8 октября Поляков скончался. Его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, остановили за нарушение правил дорожного движения. Скорая помощь не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем. Вскрытие показало острую имешию, а токсикологическая экспертиза — метадон и алкоголь.