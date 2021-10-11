Экс-замминистра внутренних дел Украины Геннадий Москаль выразил уверенность, что депутата Верховной Рады, члена группы «За будущее» Антона Полякова отравили метадоном, поскольку он не употреблял наркотики. Об этом 10 октября он рассказал в комментарии украинским «Вестям»

«Это убийство, чтобы подорвать режим»: соцсети о смерти народного депутата Полякова © apostrophe.ua

Политик напомнил, что метадон является аналогом морфина. Морфин производится из опиатов мака, а метадон делается синтетически и применяется в лечебных целях. По его версии, если бы Антон Поляков был самоубийцей, он бы его принял, запив спиртным, поскольку при выписке рецепта врачи сразу предупреждают пациентов об опасности одновременного приема алкоголя и метадона.

Ночью 8 октября Поляков скончался. Его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, остановили за нарушение правил дорожного движения. Скорая помощь не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем. Вскрытие показало острую имешию, а токсикологическая экспертиза — метадон и алкоголь.