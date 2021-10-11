Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк, известный своими русофобскими взглядами, еще в сентябре создал петицию, в которой предложил тотально запретить выступления российских артистов на Украине. Вечером 10 октября ходатайство собрало искомые 25 тысяч подписей, о чем шоумен и сообщил у себя в Facebook

Дорогой космос. Зачем Киеву совместные исследования с NASA © РИА Новости, Сергей Елкин / Перейти в фотобанк петиция набирает 25 тысяч голосов, президент страны Владимир Зеленский обязан ее рассмотреть и вынести какое-либо решение: либо принять, либо отвергнуть.

«Спасибо всем, кто поставил подписи! С нетерпением жду рассмотрения Зеленского. Посмотрим — что проще: критиковать за "бизнес на крови" предшественника, или запретить этот и другие преступные бизнесы с агрессором, которого вы привели к власти. Исключение для запрета допускаю только для тех российских представителей культуры, кто публично выступил против российской агрессии: писатель Виктор Шендерович, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич и другие. Это неестественно, когда артист выступает и для россиян-оккупантов, и для оккупированных ими украинцев», — написал Кондратюк.

К слову, ранее оценку инициативы ведущего дал украинский политолог Вадим Карасев. По его мнению, идея с петицией — провокационная, по сути ставящая президента «на растяжку»: запрещая гастроли россиян он будет виноват в одном, разрешая — в другом. Поэтому эксперт посоветовал главе государства рассмотрение «замолчать».