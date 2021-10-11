Российские поставки в газа в Европу серьезно сократили долю США на мировом рынке голубого топлива. Об этом 10 октября сообщил американский обозреватель Джо Кэрролл в материале для портала World Oil

Путин пообещал, что Россия поможет стабилизировать энергорынок © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

При этом, как уверен Кэрролл, американский газ окажется не нужен Европе, так как европейские страны больше направлены на российский ресурс, который более доступен по цене и не такой сложный в плане логистики. Поэтому, как добавил Кэрролл, именно из-за РФ сокращается доля США на мировом рынке газового ресурса.

Причем, как считает Кэрролл, больше всего проблем для США доставили слова российского лидера Владимира Путина о том, что РФ увеличит поставки газа в Европу. На фоне этого, по мнению Кэрролла, газовые излишки США останутся теперь без внимания, а американским предприятиям суждено работать вхолостую.



