По его словам, экспортеры сланцевого газа из США отгрузили на рынок практически все имеющиеся у них запасы. Однако даже такое расширение экспортных поставок не добавляет оптимизма американским бурильщикам, которые крайне прохладно относятся к возможному увеличению продаж на и без того напряженном европейском рынке. При этом, как выяснили в Федеральном резервном банке Канзас-Сити, отказаться от увеличения поставок у американских газовиков не получится — газ, который на самом деле является лишь побочным продуктом бурения нефтяных скважин, все равно будет вырабатываться, а это значит, что его нужно будет куда-то сбывать.
При этом, как уверен Кэрролл, американский газ окажется не нужен Европе, так как европейские страны больше направлены на российский ресурс, который более доступен по цене и не такой сложный в плане логистики. Поэтому, как добавил Кэрролл, именно из-за РФ сокращается доля США на мировом рынке газового ресурса.
Причем, как считает Кэрролл, больше всего проблем для США доставили слова российского лидера Владимира Путина о том, что РФ увеличит поставки газа в Европу. На фоне этого, по мнению Кэрролла, газовые излишки США останутся теперь без внимания, а американским предприятиям суждено работать вхолостую.