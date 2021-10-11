Президент России Владимир Путин на днях поставил президенту Турции Реджепу Эрдогану ультиматум, потребовав незамедлительно вывести из сирийского Идлиба турецкие войска, иначе последние будут уничтожены ударами ВКС России и сирийской армией, передает «Al-Monitor»

Эксперт-международник рассказал о «мягкой силе» Турции в российских регионах © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

«Высокопоставленные генералы, отвечающие за военные операции Турции в Сирии, добиваются своей отставки на фоне эскалации напряженности в Идлибе, что вызывает вопросы по поводу политики Анкары в Сирии. Ситуация в Идлибе за последние недели заметно обострилась. События в регионе показывают, что тысячам турецких военнослужащих, размещенных на более, чем 30 военных постах в Идлибе, становится все труднее удерживать свои позиции. Интенсивные воздушные налеты российских и сирийских боевых самолетов, а также продолжающееся сирийское военное усиление вокруг Саракиба сделали практически невозможным надлежащее функционирование турецких военных постов в этом районе, обеспечение материально-технического снабжения, эвакуацию больных или раненых солдат или патрулирование важных маршрутов», — отметило издание.

По данным арабских журналистов, вопрос вывода турецких войск из Идлиба был затронут во время встречи президентов России и Турции в конце сентября. При этом, судя по всему, турецкой стороне было предложено сделать это без лишней шумихи.

Утверждается, что в настоящий момент Москва больше не заинтересована в присутствии турецкой армии на территории Сирии.

Ряд источников и вовсе сообщает о том, что речь идёт о предоставлении Эрдогану некоторого времени на отвод турецких войск, а в противном случае позиции турецкой армии будут атакованы.

Так, «AJ NewsClub» пишет, что Россия поставила ультиматум Турции — «либо турецкая сторона передаёт шесть участков в Идлибе сирийской армии, либо ее базы будут атакованы».