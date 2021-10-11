«Судебно-медицинские эксперты сообщили следствию, что в организме погибшего, кроме небольшой дозы алкоголя, есть такое вещество, как метадон. Но какой именно метадон, когда он попал в организм относительно времени смерти и как это могло непосредственно повлиять на смерть потерпевшего, еще будет устанавливаться после глубоких исследований», — сказал Шевченко.
Он подчеркнул, что рассматривается две версии произошедшего.
«Либо был преступный характер смерти, либо нет. Либо он сам употребил препарат, который возможно стал причиной смерти, или его отравили. Иного не может быть», — подытожил Шевченко.
На прошлой неделе в Днепровском районе столицы 33-летнего народного депутата Полякова обнаружили мертвым. Предварительно было установлено, что ему стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть. Было начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой «естественная смерть». Причиной смерти Полякова, по предварительной информации правоохранителей, стала острая коронарная недостаточность. По делу о гибели Полякова пока никто не задержан.