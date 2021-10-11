Министерство внутренних дел (МВД) Украины рассматривает две версии смерти украинского депутата Антона Полякова: самостоятельное употребление метадона или отравление. Об этом 10 октября сообщил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в эфире телеканала «Украина 24»

«Это убийство, чтобы подорвать режим»: соцсети о смерти народного депутата Полякова © apostrophe.ua

Он подчеркнул, что рассматривается две версии произошедшего.

«Либо был преступный характер смерти, либо нет. Либо он сам употребил препарат, который возможно стал причиной смерти, или его отравили. Иного не может быть», — подытожил Шевченко.

На прошлой неделе в Днепровском районе столицы 33-летнего народного депутата Полякова обнаружили мертвым. Предварительно было установлено, что ему стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть. Было начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой «естественная смерть». Причиной смерти Полякова, по предварительной информации правоохранителей, стала острая коронарная недостаточность. По делу о гибели Полякова пока никто не задержан.