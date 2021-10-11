«Для Кремля такого вопроса не существует», — сказал Песков.
Накануне советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью украинскому телеканалу «Дом» заверил, что якобы «Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы РФ. И соответственно, вся персональная ответственность лежит на нем».
Несколько дней назад Арестович также высказывался о возвращении Крыма под контроль Украины. Однако тогда возможный способ возвращения был иным: он говорил о военном решении проблемы.
После событий на Украине 2013-2014 годов Киев называет Россию страной-агрессором, обвиняет в участии подразделений российской армии в боевых действиях в Донбассе, а также заявляет об оккупации Крыма. В Москве обвинения отвергают: президент РФ Владимир Путин заявлял, что российские солдаты не воюют на территории Украины, а Крым присоединился к России в рамках легитимного народного референдума.