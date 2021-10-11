В Кремле вопрос о возвращении Крыма Украине не рассматривается. Об этом заявил 10 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости

«Контакты необходимы»: Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Накануне советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью украинскому телеканалу «Дом» заверил, что якобы «Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы РФ. И соответственно, вся персональная ответственность лежит на нем».

Несколько дней назад Арестович также высказывался о возвращении Крыма под контроль Украины. Однако тогда возможный способ возвращения был иным: он говорил о военном решении проблемы.

После событий на Украине 2013-2014 годов Киев называет Россию страной-агрессором, обвиняет в участии подразделений российской армии в боевых действиях в Донбассе, а также заявляет об оккупации Крыма. В Москве обвинения отвергают: президент РФ Владимир Путин заявлял, что российские солдаты не воюют на территории Украины, а Крым присоединился к России в рамках легитимного народного референдума.