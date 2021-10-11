Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин 10 октября в эфире телеканала «Обозреватель» заявил, что между Москвой и Киевом возможен только гибридный мир

Климкин рассказал, как информация об офшорах Зеленского ударила по имиджу Украины © МИД Украины

Оценивая возможности армии он подчеркнул, что украинские военные сильны с моральной точки зрения, однако, если говорить о военной составляющей, здесь обнаружатся проблемы.

«У нас очень часто говорят, что мы сильные, мы крутые. Я абсолютно согласен. Украинцы с точки зрения боевого духа реально крутые. Но в том, чтобы построить сдерживание, в том числе военное, чтобы сделать настоящую территориальную оборону — пока все это на бумаге», — заметил экс-министр.

Также, говоря о военном бюджете страны, он призвал обратить внимание на то, что тот увеличился до 5,95% от ВВП при прогнозируемой инфляции 6,2%.

«Так что какой рост, нулевой или отрицательный?» — задался вопросом Климкин.

Накануне зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Украина не имеет никакой ценности в противостоянии Запада и России, и оценил западную политику фразой «дураков сражаться за Украину нет».