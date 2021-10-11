Судебно-медицинские эксперты нашли в крови погибшего депутата Верховной Рады Антона Полякова помимо алкоголя наркотик метадон (в России включен в перечень наркотических средств). Об этом сообщил 10 октября спикер министерства внутренних дел (МВД) Украины Артем Шевченко в эфире телеканала «Украина 24»

Полиция рассказала о последнем человеке, с кем виделся депутат Поляков © apostrophe.ua

Шевченко добавил, что следствие Украины пока не предъявило подозрения по факту смерти Полякова, расследование продолжается.

Спикер МВД подчеркнул, что рассматриваются две версии: либо депутат сам принял препарат, который повлек его смерть, либо его отравили.

О смерти Полякова стало известно 8 октября. Депутат находился на заднем сиденье автомобиля, который остановили киевские полицейские. Ему стало плохо, врачи скорой не смогли спасти депутата. Он состоял в депутатской группе «За будущее». Ранее он был членом правящей партии «Слуга народа».