Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал статью, опубликованную 11 октября в газете «Коммерсантъ», в которой перечислил причины, по которым, как он полагает, контакты с нынешним руководством Украины являются бессмысленными

Медведев посоветовал Зеленскому не устраивать «охоту на ведьм» © president.gov.ua

«Надежды на членство в НАТО и Евросоюзе так же эфемерны по вполне очевидным причинам. Сама Украина не имеет никакой ценности на линии прямого противостояния западных сил (в том числе — потенциально военного) с нашей страной. Дураков сражаться за Украину нет. А нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Дела нужно вести с сюзереном», — заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ.

Он отметил, что на Украине нет и в ближайшее время не будет лидеров, которые бы не пытались «монетизировать свое пребывание у власти». Назвал руководителей Украины «слабыми людьми», которые стремятся только «набить свои карманы, <…> на всякий случай, сохранив деньги в заграничном офшоре».

«С такими слабыми людьми контакты непродуктивны. Они в любой момент продадут за пятиалтынный», — написал Медведев.

О президенте Украины Владимире Зеленском он отметил, что тот в попытке удержаться у власти активно заигрывает с украинскими радикалами и старается показать себя большим националистом, чем они сами. По мнению Медведева, это вызывает сомнения в его договороспособности. Медведев называет Зеленского «вывернутым наизнанку человеком», которому «явно противно потакать этим настроениям», а «вся история его жизни, жизни его семьи восстает против подобной мерзости».

Зампред Совбеза упрекнул руководство Украины в том, что они не выполняют договоренности, «постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре», приводя в пример переговоры в Нормандском формате и Минские договоренности. Таким «партнерам», по словам Медведева, «которые соревнуются в постоянной брехне», в международных отношениях не может быть доверия.

В заключение он призвал дожидаться появления на Украине «вменяемого руководства», нацеленного «не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны», «а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией». С таким руководством Украины, считает Медведев, стоит иметь дело.

«Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые», — заключил он.