По мнению Медведева, действующие украинские власти полностью зависят от США и ЕС — «от денежных вливаний в их экономику (подачки со стороны США и ЕС) до прямого руководства украинскими спецслужбами». Зампред Совбеза считает, что Украина находится под прямым иностранным управлением, которое даже жестче, чем взаимодействие СССР с отдельными социалистическими странами. Медведев добавил, что «такое союзничество крайне непрочно и в какой-то момент разлетится в прах».
«Надежды на членство в НАТО и Евросоюзе так же эфемерны по вполне очевидным причинам. Сама Украина не имеет никакой ценности на линии прямого противостояния западных сил (в том числе — потенциально военного) с нашей страной. Дураков сражаться за Украину нет. А нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Дела нужно вести с сюзереном», — заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ.
Он отметил, что на Украине нет и в ближайшее время не будет лидеров, которые бы не пытались «монетизировать свое пребывание у власти». Назвал руководителей Украины «слабыми людьми», которые стремятся только «набить свои карманы, <…> на всякий случай, сохранив деньги в заграничном офшоре».
«С такими слабыми людьми контакты непродуктивны. Они в любой момент продадут за пятиалтынный», — написал Медведев.
О президенте Украины Владимире Зеленском он отметил, что тот в попытке удержаться у власти активно заигрывает с украинскими радикалами и старается показать себя большим националистом, чем они сами. По мнению Медведева, это вызывает сомнения в его договороспособности. Медведев называет Зеленского «вывернутым наизнанку человеком», которому «явно противно потакать этим настроениям», а «вся история его жизни, жизни его семьи восстает против подобной мерзости».
Зампред Совбеза упрекнул руководство Украины в том, что они не выполняют договоренности, «постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре», приводя в пример переговоры в Нормандском формате и Минские договоренности. Таким «партнерам», по словам Медведева, «которые соревнуются в постоянной брехне», в международных отношениях не может быть доверия.
В заключение он призвал дожидаться появления на Украине «вменяемого руководства», нацеленного «не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны», «а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией». С таким руководством Украины, считает Медведев, стоит иметь дело.
«Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые», — заключил он.