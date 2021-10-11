В ближайшем будущем мир будет двигаться к торговым войнам и экономическим альянсам вокруг двух геополитических полюсов – США и КНР. Возможно появление третьего полюса с участием России и Евросоюза, рассказал в интервью Украина.ру писатель Владимир Видеманн

Россия связана как с китайским, так и с западным полюсами, утверждает писатель. Какой именно путь выберет Москва, предсказать эксперт не берется.

«С Западом Россию связывают европейские культурно-исторические традиции и институты римского права, с Китаем — культурно-историческое наследие Орды (административно-командная система китайского образца) и институты советского права (переняты Китаем после победы КПК в гражданской войне). Какой ветер окажется на Среднерусской возвышенности более сильным, западный или восточный, никакие синоптики сегодня предсказать со всей однозначностью не смогут», — рассказал Видеманн.

Собеседник издания уточнил, что китайская экономическая модель до сих пор не является вполне самостоятельной, и не готова к лобовому столкновению с США и Западом в целом. Стоит ли Кремлю ставить лишь на пекинскую карту в этих условиях — неизвестно, заключает эксперт.

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