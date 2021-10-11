Китайский рынок открывает широкие перспективы для «Газпрома», рассказал в интервью Украина.ру китаевед Андрей Виноградов

Наращивание поставок в Китай — открытая возможность для России, подчеркнул эксперт. По его словам, ценовых рычагов давления на Россию у Китая не возникнет, так как основными покупателями российского газа остаются страны Западной Европы.

«Перспективы наращивания поставок газа в Китай есть. Наш газ Китаю нужен и будет нужен еще долго. Угрозы возникновения ситуации «рынка покупателя» (когда он диктует цены) на данный момент нет — основной покупатель российского газа по-прежнему находится на Западе», — сказал Виноградов.

При этом России не стоит забывать о диверсификации поставок газа и на восточном направлении — в газе нуждаются и другие страны, кроме Китая, заключил эксперт.

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