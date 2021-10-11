Китайская экспансия в среднеазиатском регионе — не угроза, а факт, перед которым стоит Россия, подчеркнул эксперт.
«Это не угроза, это объективная реальность, на которую нужно реагировать. Любая крупная экономика нуждается в рынках сбыта. В этом отношении России сегодня намного сложнее, чем СССР во времена существования СЭВ и огромного внутреннего рынка. Но, чтобы противостоять Китаю в странах ЦА, нам нужно иметь, что им предложить помимо обеспечения безопасности и военного сотрудничества»
Для того, чтобы составить конкуренцию Китаю, России необходимо поменять модель экономического развития страны, стимулировать собственное производство и реальное развитие малого и среднего бизнеса, считает эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.