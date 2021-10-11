России нужно иметь, что предложить Средней Азии — помимо обеспечения безопасности и военного сотрудничества, поделился мнением в интервью Украина.ру китаевед Андрей Виноградов

«Китай всё засасывает в себя»: эксперт объяснил резкое подорожание газа в Европе © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Это не угроза, это объективная реальность, на которую нужно реагировать. Любая крупная экономика нуждается в рынках сбыта. В этом отношении России сегодня намного сложнее, чем СССР во времена существования СЭВ и огромного внутреннего рынка. Но, чтобы противостоять Китаю в странах ЦА, нам нужно иметь, что им предложить помимо обеспечения безопасности и военного сотрудничества»

Для того, чтобы составить конкуренцию Китаю, России необходимо поменять модель экономического развития страны, стимулировать собственное производство и реальное развитие малого и среднего бизнеса, считает эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.