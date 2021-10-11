Значительная часть населения Украины продолжает поддерживать режим Зеленского, несмотря на катастрофическое социально-экономическое положение. Это возможно благодаря системе пропаганды, рассказал в интервью Украина.ру экс-премьер страны Николай Азаров

Николай Азаров: Украине до ЕС идти несколько световых лет

«Вы же не забывайте, что нас с вами смотрят пусть 150-200, пусть даже пятьсот тысяч человек. Некоторые мои выступления смотрят до пятисот тысяч… Если сравнить с «1+1», это помойка реальная, которая льет грязь, льет ложь на наших телезрителей, но смотрят, слушают эту помойку миллионы людей — пять-шесть миллионов человек каждый день. Представьте себе. Добавьте сюда ахметовские каналы, добавьте каналы Пинчука, телешоу Шустера и прочее… То есть населению Украины массированным потоком идет зомбирующая ложь», — рассказал экс-премьер.

Азаров призвал не осуждать людей, попавших под влияние пропаганды киевского режима, так как их социально-экономическое положение вынуждает не думать ни о чем другом, кроме выживания.

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