Падение уровня владения русским языком в Средней Азии – системное явление. О том почему киргизские элиты потакают этому процессу и нужен ли простому киргизу русский рассказал в интервью Украина.ру шеф-редактор информационного агентства Regnum в Бишкеке Григорий Михайлов

Ранее сообщалось, что Киргизия намерена перевести документооборот на государственный язык. Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что для полномасштабного функционирования киргизского языка во всех сферах требуется «лишь желание».

Собеседник издания считает, что слова президента Киргизии адресованы сельским жителям, не владеющим русским языком, однако указал на парадокс — именно в этой среде бытует «обучение вскладчину» — жители аулов скидываются, чтобы оплатить работу преподавателя русского для детей.

«[Ухудшение владения русским] происходит опять же не по чьей-то злой воле, а из-за общего ухудшения положения в образовании. Учителей русского языка просто не хватает. Где-нибудь в Оше или Баткене и рады бы его учить, но преподавать некому… Среди рядовых киргизов есть запрос на русский язык, даже не запрос, а требование. Так что видеть в вытеснении русского языка киргизским происки Вашингтона, Стамбула, Бишкека, еще кого-нибудь смысла нет. Это объективная тенденция», — объяснил Михайлов.

Собеседник издания подчеркнул, что в Киргизии существует и обратное движение — за сохранение и продвижение русского языка, и масштабы этого движения можно было бы увеличить.

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