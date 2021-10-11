Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что для полномасштабного функционирования киргизского языка во всех сферах требуется «лишь желание». Собеседник Украина.ру пояснил, что высказывания президента продиктованы не русофобией, а прагматизмом.
«Киргизский язык наращивает свое присутствие, русского языка становится меньше. И из-за того, что становится меньше русских, в широком смысле русских — русскоязычных, всех тех, для кого это первый язык… В администрации президента и правительстве теперь те, кому удобнее говорить на киргизском… В 2018 году произошел перелом, руководящие посты массово заняли кадры, которые привыкли думать, говорить и писать по-киргизски», — сказал эксперт.
Михайлов отрицает, что в Киргизии реализуется политика вытеснения русского языка. Местные элиты заняты выживанием и зарабатыванием денег, им просто не до языковых вопросов, утверждает эксперт.
Слова президента Киргизии, по мнению Михайлова, были адресованы к сельским киргизам, не владеющим русским языком.
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