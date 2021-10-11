Ранее сообщалось, что Киргизия намерена перевести документооборот на государственный язык. Шеф-редактор информационного агентства Regnum в Бишкеке Григорий Михайлов раскрыл скобки в интервью Украина.ру

«Туфли целовать не надо». Грозин о том, почему Киргизия точно не станет Украиной © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Киргизский язык наращивает свое присутствие, русского языка становится меньше. И из-за того, что становится меньше русских, в широком смысле русских — русскоязычных, всех тех, для кого это первый язык… В администрации президента и правительстве теперь те, кому удобнее говорить на киргизском… В 2018 году произошел перелом, руководящие посты массово заняли кадры, которые привыкли думать, говорить и писать по-киргизски», — сказал эксперт.

Михайлов отрицает, что в Киргизии реализуется политика вытеснения русского языка. Местные элиты заняты выживанием и зарабатыванием денег, им просто не до языковых вопросов, утверждает эксперт.

Слова президента Киргизии, по мнению Михайлова, были адресованы к сельским киргизам, не владеющим русским языком.

Полностью интервью можно прочитать здесь.