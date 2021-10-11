Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проект по модернизации ВМС Украины до 2035 года. Проект планируется осуществить в тесном взаимодействии с «западными партнерами».
«Пока они не представляют серьезной угрозы Черноморскому флоту, но в будущем могут заставить пересмотреть планы применения и принести определенные проблемы. В частности, на катера возможно установить дальнобойные противотанковые комплексы по типу израильских SPIKE-NLOS, способные поражать цели на дальностях до 20 км… Также катера малого водоизмещения обладают сравнительно низкой радиолокационной заметностью, что может потребовать регулярное применение вертолетов ДРЛО для их обнаружения», — сказал Прокаев.
Эксперт добавил, что по пути формирования «москитного флота» уже пошел Азербайджан, установив противотанковые комплексы на корабли своей береговой охраны.
Прокаев заявил, что при недооценке использования данного типа вооружений Украиной ВМФ России могут столкнуться с определенными проблемами.
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