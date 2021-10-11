Украина делает ставку на малые катера – «москитный флот». О том, какие проблемы это может принести российским войскам рассказал в интервью Украина.ру военный эксперт Андрей Прокаев

ВМС Украины провели учения на Азовском море © ВМС Украины/Facebook

«Пока они не представляют серьезной угрозы Черноморскому флоту, но в будущем могут заставить пересмотреть планы применения и принести определенные проблемы. В частности, на катера возможно установить дальнобойные противотанковые комплексы по типу израильских SPIKE-NLOS, способные поражать цели на дальностях до 20 км… Также катера малого водоизмещения обладают сравнительно низкой радиолокационной заметностью, что может потребовать регулярное применение вертолетов ДРЛО для их обнаружения», — сказал Прокаев.

Эксперт добавил, что по пути формирования «москитного флота» уже пошел Азербайджан, установив противотанковые комплексы на корабли своей береговой охраны.

Прокаев заявил, что при недооценке использования данного типа вооружений Украиной ВМФ России могут столкнуться с определенными проблемами.

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