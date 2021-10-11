Идеальный сценарий - Приднестровская республика, связанная и с Россией, и с Молдавией, к сожалению, невозможен. Тирасполю приходится выбирать, рассказал политолог Игорь Иваненко в интервью Украина.ру

Лидер Приднестровья: Украина сосредоточила на границе с ПМР 7000 солдат © РИА Новости, Николай Лазаренко / Перейти в фотобанк

«Приднестровцы не отделяют себя от России и с завистью смотрят на Калининградскую область, но по деловым и личным целям часто бывают в Молдавии, граница между Тирасполем и Кишинёвом довольно прозрачная. Конечно, если провести плебисцит в Приднестровье о статусе регионе абсолютное большинство жителей региона выскажутся за присоединение к Российской Федерации», — подчеркнул эксперт.

Иваненко дополнил, что 30 лет существования Приднестровья в непризнанном статусе хорошо научили его жителей, что малые государственные образования мало что решают в геополитике.

Приднестровской мечтой является такое усиление России, чтобы Москва перестала считаться с условностями и забрала Тирасполь под свое крыло, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.