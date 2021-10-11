Статус-кво Приднестровья — тесная связь с Россией, заявил эксперт. Тирасполь и Москва разделяют общую гуманитарную сферу и оборонное пространство. Молдавия же для Приднестровья — экономическое «окно в Европу», сказал Иваненко.
«Приднестровцы не отделяют себя от России и с завистью смотрят на Калининградскую область, но по деловым и личным целям часто бывают в Молдавии, граница между Тирасполем и Кишинёвом довольно прозрачная. Конечно, если провести плебисцит в Приднестровье о статусе регионе абсолютное большинство жителей региона выскажутся за присоединение к Российской Федерации», — подчеркнул эксперт.
Иваненко дополнил, что 30 лет существования Приднестровья в непризнанном статусе хорошо научили его жителей, что малые государственные образования мало что решают в геополитике.
Приднестровской мечтой является такое усиление России, чтобы Москва перестала считаться с условностями и забрала Тирасполь под свое крыло, заключил эксперт.
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